В Україну йде холодний фронт із заходу Європи

Спека почне слабшати, на заході температура спаде до +24+29 градусів, на півночі до +28+33, на решті території ще буде дуже жарко, +34+39 градусів. У західній частині очікуються місцями грозові дощі. Температура повітря вночі +11+16, вдень +24+29 градусів.

У північних областях переважно без опадів, лише ввечері пройдуть короткочасні дощі з грозами. Температура повітря вночі +17+23, вдень +28+33 градуси.

У центральних областях переважатиме суха погода. Температура повітря вночі +20+ 25, вдень +30+35, місцями до +37+39 градусів. У Вінницькій області + 27+ 32 градуси.

На сході буде сухо. Температура повітря вночі +22+27, вдень +32+39 градусів.

У південній частині дощі малоймовірні. Температура повітря вночі +22+27, вдень +33+39 градусів.

У Києві опадів не очікується. Температура повітря вночі +20+22, вдень +28+30 градусів.

Вітер в Україні очікується південно-західний, на заході - північно-західний, 5-12 м/с.