За пропаганду нацизму треба відповідати
Депутат від БЮТ подав законопроект
Народний депутат України (фракція БЮТ) Олександр ФЕЛЬДМАН ініціює прийняття Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо відповідальності за публічне схвалення і пропаганду ідей нацизму та інших дискримінаційних ідеологій)”.
У пояснювальній записці до проекту закону, розміщеній на офіційному сайті Верховної Ради, зокрема, зазначається, що нормативний акт запроваджує диференційовану відповідальність за дії, пов’язані з публічним схваленням та (або) пропагандою нацизму і подібних ідеологій, залежно від мети, ступеню суспільної небезпечності і форми вчинення таких дій.
Зокрема, проектом встановлюється адміністративна відповідальність у вигляді штрафу у разі публічного демонстрування атрибутики, символіки, друкованих чи аудіовізуальних матеріалів про нацизм і подібні ідеології без їхнього засудження, адміністративна відповідальність у вигляді штрафу підвищеного розміру – за ті ж самі дії, вчинені з метою пропаганди (агітації, реклами) нацизму і подібних ідеологій, адміністративна відповідальність у вигляді штрафу максимального розміру - за дії, пов’язані із виготовленням, збутом або придбанням з метою збуту атрибутики, символіки, друкованих чи аудіовізуальних матеріалів про нацизм і подібні ідеології.
Крім того, за дії, спрямовані на створення, участь або забезпечення діяльності організованих груп з метою пропаганди нацизму і подібних ідеологій, проектом передбачено кримінальну відповідальність.
У пояснювальній записці зазначається, що завданням проекту закону є закріплення визначення поняття «нацизм і подібні ідеології» та відокремлення дій, спрямованих на схвалення чи пропаганду нацизму і подібних ідеологій, від діяльності, що, навпаки, засуджує ці ідеології, зокрема, поєднуючи їхнє критичне дослідження в академічних цілях.
Законопроект спрямований на встановлення диференційованої адміністративної відповідальності за дії, спрямовані на схвалення чи пропаганду нацизму та інших подібних ідеологій, а також на визначення міри кримінальної відповідальності за ці ж самі дії, вчинені у складі організованих груп.