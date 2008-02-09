Підпільний алкогольний синдикат діяв у кількох областях

03:40, 09 лютого 2008
Суспільство
846 0

Подробиці повідомляє податкова

Спільними зусиллями податкових міліціонерів Вінницької, Тернопільської та Чернівецької областей вдалось виявити і припинити виробництво та збут підробленої алкогольної продукції на території кількох областей.

Як повідомили УНІАН у Відділі громадських зв’язків ДПА у Вінницькій області, для виявлення підпільного синдикату була задіяна ціла низка слідчо-оперативних заходів, в ході яких було затримано реалізатора фальшивих акцизних марок та виробника фальсифікату. Обшуки підозрілих співучасників здійснювали одночасно у всіх регіонах. В результаті вилучено більш як 102 тис. шт. акцизних марок на алкогольні напої встановленого зразка України з ознаками підробки.

Потім виявили виробника фальшивих металевих пробок для коркування пляшок. “Спеціальне обладнання для їх виготовлення та нанесення фарби на пробку, кліше відомих торгових марок, трафарети, засоби радіозв’язку та майже 8 тис. грн., знайдені під час обшуку, засвідчили – діє підпільний цех”, зазначили в податковій. Більш як 1100 штук пробок – підтвердили це. В іншому місці зберігався спирт, готовий до збуту. Усього під час операції вилучено майже 80 тис. літрів спирту, 500 літрів рідини, схожої на нього, 7 кг хімічних сполук для очистки водно-спиртової суміші, 195 пляшок готової до реалізації фальсифікованої продукції.

Двох організаторів злочинної мережі реалізації фальшивих акцизних марок та пробок відомих брендів заарештовано.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter