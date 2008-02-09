Підпільний алкогольний синдикат діяв у кількох областях

Спільними зусиллями податкових міліціонерів Вінницької, Тернопільської та Чернівецької областей вдалось виявити і припинити виробництво та збут підробленої алкогольної продукції на території кількох областей.

Як повідомили УНІАН у Відділі громадських зв’язків ДПА у Вінницькій області, для виявлення підпільного синдикату була задіяна ціла низка слідчо-оперативних заходів, в ході яких було затримано реалізатора фальшивих акцизних марок та виробника фальсифікату. Обшуки підозрілих співучасників здійснювали одночасно у всіх регіонах. В результаті вилучено більш як 102 тис. шт. акцизних марок на алкогольні напої встановленого зразка України з ознаками підробки.

Потім виявили виробника фальшивих металевих пробок для коркування пляшок. “Спеціальне обладнання для їх виготовлення та нанесення фарби на пробку, кліше відомих торгових марок, трафарети, засоби радіозв’язку та майже 8 тис. грн., знайдені під час обшуку, засвідчили – діє підпільний цех”, зазначили в податковій. Більш як 1100 штук пробок – підтвердили це. В іншому місці зберігався спирт, готовий до збуту. Усього під час операції вилучено майже 80 тис. літрів спирту, 500 літрів рідини, схожої на нього, 7 кг хімічних сполук для очистки водно-спиртової суміші, 195 пляшок готової до реалізації фальсифікованої продукції.

Двох організаторів злочинної мережі реалізації фальшивих акцизних марок та пробок відомих брендів заарештовано.