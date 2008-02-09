Померли четверо із п’яти осіб, які отруїлися невідомою речовиною
11:30, 09 лютого 2008Суспільство
944 0
Трагедія сталась у Коломийському районі
В Івано-Франківській області померли четверо з п’яти осіб, які отруїлись невідомою речовиною.
Як повідомили УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій облдежадміністрації, 6 лютого у селищі Отинія Коломийського району при розпиванні речовини невідомого походження отруїлися п’ятеро місцевих жителів. Один з них помер на місці.
Станом на сьогоднішній ранок ще троє з чотирьох постраждалих, які були доставлені у реанімаційне відділення Коломийської центральної райлікарні, також померли.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter