Померли четверо із п’яти осіб, які отруїлися невідомою речовиною

В Івано-Франківській області померли четверо з п’яти осіб, які отруїлись невідомою речовиною.

Як повідомили УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій облдежадміністрації, 6 лютого у селищі Отинія Коломийського району при розпиванні речовини невідомого походження отруїлися п’ятеро місцевих жителів. Один з них помер на місці.

Станом на сьогоднішній ранок ще троє з чотирьох постраждалих, які були доставлені у реанімаційне відділення Коломийської центральної райлікарні, також померли.