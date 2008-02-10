Порушено кримінальну справу проти листоноші, яка привласнювала пенсії
00:47, 10 лютого 2008Суспільство
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Загалом - 700 гривень
В Івано-Франківській області порушено кримінальну справу проти листоноші, яка привласнювала пенсії.
Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків УМВС в Івано-Франківській області, листоноша одного з сільських поштових відділень Галицького району фальсифікувала відомості про видачу пенсійних коштів. Загалом вона привласнила 700 гривень.
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