В Івано-Франківській області порушено кримінальну справу проти листоноші, яка привласнювала пенсії.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків УМВС в Івано-Франківській області, листоноша одного з сільських поштових відділень Галицького району фальсифікувала відомості про видачу пенсійних коштів. Загалом вона привласнила 700 гривень.