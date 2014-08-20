Конфлікт на Донбасі забрав життя понад 2 тисяч людей - ООН

Про це свідчать дані Бюро у справах координації гуманітарної допомоги ООН (OCHA) станом на кінець минулого тижня, 15 серпня.

Кількість загиблих в порівнянні з даними, оприлюдненими цією ж організацією на 10 серпня, зросла на 33 особи.

Кількість поранених з 10 по 13 серпня зросла до понад 5 тисяч.

За минулий тиждень міста Донецьк та Луганськ залишило 22 тисяч людей, а з початку конфлікту свої домівки покинули майже 350 тисяч чоловік.

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