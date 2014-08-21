У Донецьку чути залпи і вибухи, серед потерпілих - 3 мирних жителі

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради. У повідомленні наголошується, що станом на 18.00 в Донецьку ситуація неспокійна: у Київському, Кіровському, Ленінському та Петровському районах, а також місті Моспіне (підпорядковано Донецькій міськраді), чути залпи і вибухи.

В результаті артобстрілів у другій половині дня три мирних жителі отримали осколкові поранення: один - в Київському районі і два - в Кіровському районі Донецька.

У міськраді також повідомили, що на сьогоднішній день в місті через бойові дії знеструмлено 378 трансформаторних підстанції у Куйбишевському, Кіровському та Ленінському районах, а також місті Моспіне.

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Енергетики по можливості, там де немає обстрілу, в цілодобовому режимі продовжують відновлювати електропостачання. До кінця дня, 21 серпня, ремонтно-відновлювальні бригади ПАТ «Донецькміськгаз» відремонтували газопроводи і відновили газопостачання 894 абонентам Київського району по вул. Артема. У Куйбишевському районі по вул. Семенова-Тян-Шанського №13, пущено газ у 36 квартир.