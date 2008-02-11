Експерти радять Дубині не приставати на ультиматум Москви

Переговори з урегулювання газових суперечок з Росією має завершити в понеділок голова «Нафтогазу України» Олег Дубина. Напередодні він отримав урядові директиви, за якими сплата газового боргу можлива лише в разі відмови «Газпрому» від посередників у постачанні газу в Україну.

Делегація «Нафтогазу України» вилетіла в Москву після того, як голова «Газпрому» Міллер письмово звернувся до Ющенка з вимогою врегулювати газову суперечку, а президент у свою чергу поклав відповідальність за це на прем‘єра Тимошенко. Голова правління альянсу «Нова енергія України» Валерій Боровик порадив урядовцям не приставати на ультиматум Москви та відповісти на газовий шантаж прозорими процедурами: «В Європі скрізь є багато боргових зобов‘язань. Тому слід сідати за стіл переговорів і розібратись, бажано при камерах, хто кому говорить неправду». Перший віце-прем‘єр Олександр Турчинов пояснив напруження в газових стосунках намаганням будь-що зберегти посередників і спростував факти несанкціонованого відбору газу Україною. А міністр палива та енергетики Юрій Продан підтвердив, що уряд Тимошенко підготував постанову про скасування СП "УкрГазЕнерго" за участі "Нафтогазу України". Ця структура є дочірнім підрозділом компанії «Росукренегро», половина акцій якої належить «Газпрому».

Німецька хвиля