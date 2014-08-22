У Донецьку бойовики захопили СІЗО: частину в'язнів хочуть стратити, решту - мобілізувати

Бойовики захопили Донецький слідчий ізолятор, вимагаючи від працівників та засуджених приєднатись до бандформувань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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«Бойовики, відчуваючи нестачу живої сили, захопили Донецький слідчий ізолятор та висунули ультиматум співробітникам до 22.08.2014 р. прийняти присягу на вірність так званій «ДНР» або написати рапорт на звільнення», - заявив він.

Окрім цього, як зазначив Лисенко, «бойовики погрожують стратити засуджених на довічне ув’язнення, а решту – мобілізувати до бандформувань. Проте засуджені відмовилися вступати в лави терористів та продовжують залишатися в ізоляторі».