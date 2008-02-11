Воронін: «Нафтогаз» визнав борг в $1,5 млрд перед «УкрГаз-Енерго»

Голова правління ЗАТ "УкрГаз-Енерго" Ігор ВОРОНІН заявляє, що представники НАК "Нафтогаз України" визнали наявність боргу в 1,5 млрд. дол. перед "УкрГаз-Енерго".

Про це І.ВОРОНІН сказав в інтерв`ю виданню "Коммерсант-Украина".

"Представники "Нафтогазу" визнали борг в 1,5 млрд. дол. перед "УкрГаз-Енерго". При цьому борг RosUkrEnergo перед "Газпромом" внаслідок нерозрахунків НАК становить 900 млн. дол. Крім того, "Газпром" і RosUkrEnergo оголосили свою позицію щодо розрахунків за транзитний газ, який залишився в Україні: "Нафтогаз" може викупити його за ціною 314,7 дол. за тисячу кубометрів, уклавши відповідний контракт", – сказав він, відповідаючи на запитання: “Чи правда, що переговори з "Газпромом" у п`ятницю закінчились нічим?".

Також І.ВОРОНІН відзначив, що Росія зайняла таку радикальну позицію внаслідок несанкціонованого відбору газу з боку НАК "Нафтогаз України".

"Якщо торік йшлося про борг в 1,5 млрд. дол., то зараз – про несанкціонований відбір газу. Основна претензія "Газпрому" в тому, що з січня НАК "Нафтогаз України" бере газ, який належить RosUkrEnergo і "УкрГаз-Енерго", з труби і підземних сховищ, користуючись своїм становищем оператора газотранспортної системи України. При цьому компанія не має договорів на придбання газу", – відзначив топ-менеджер компанії.

При цьому він додав, що "в січні "Нафтогаз" затвердив у своєму балансі зовнішні надходження газу в розмірі 152 млн. кубометрів на добу. При цьому за контрактом добовий обсяг постачань для України, підтверджений "Газпромом", – 138 млн. кубометрів. По суті, керівництво НАК створило умови для того, щоб російський газ понад діючі контракти осідав в Україні. На сьогодні йдеться про 1,5 млрд. кубометрів газу, який належить "Газпрому" або RosUkrEnergo і призначався для транзиту".

У свою чергу, кореспондентові УНІАН у прес-центрі НАК "Нафтогаз України" повідомили, що представники "Нафтогазу" не визнавали боргу в 1,5 млрд. дол. перед "УкрГаз-Енерго" і він документально не підтверджений.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого член наглядової ради ЗАТ «УкрГаз-Енерго» Андрій ГАЛУЩАК заявив, що заборгованість НАК «Нафтогаз України» за спожитий газ становить 1,5 млрд. дол. “Сума боргу дійсно не може бути документально підтверджена через відсутність юридичних підстав: укладених договорів і актів передачі газу до них. Тобто, підприємства НАК «Нафтогаз України» здійснюють бездоговірний відбір і постачання газу. Такі дії унеможливлюють оформлення і погашення заборгованості НАК «Нафтогаз України» перед ЗАТ «УкрГаз-Енерго» і, відповідно, RosUkrEnergo і ВАТ «Газпром» за газ, відібраний з газопроводів і сховищ газу”, – відзначив він.

"Газпром" заявив, що може з 12 лютого припинити постачання російського газу до України. Згідно із заявою компанії, станом на 7 лютого в Україні "осіло" 1,5 млрд. кубометрів російського газу і виникла заборгованість у розмірі 500 млн. дол.

Враховуючи, що постачання російського газу до України не передбачені балансом "Газпрому" на 2008 рік, для того, щоб вони могли бути продовжені, "Газпром" вимагає від української сторони терміново створити для цього юридичні підстави - підписати контракти і акти і невідкладно забезпечити повне погашення заборгованості, що виникла. Якщо цього зроблено не буде, "Газпром" обіцяє припинити постачання російського газу до України.

«Газпром» поінформував Європейську комісію про ситуацію з постачаннями газу до України, через територію якої російський газ транзитом поставляється до країн Європи.

У свою чергу, НАК "Нафтогаз України" вважає необгрунтованим звинувачення російського "Газпрому" в несанкціонованому відборі газу українською компанією.