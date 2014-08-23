Посольства Латвії, Естонії і Литви провели акцію солідарності з українським народом

На площі біля Українського дому зібралося близько 400 осіб з національною символікою України та Балтійських країн.

Люди об'єдналися в живий ланцюг - таким чином литовці, латиші та естонці продемонстрували підтримку нашому народу, а також відзначили 25-річчя Балтійського шляху - акцій протесту проти окупації Радянським Союзом.

У 1985 році в знак протесту проти радянської окупації люди утворили ланцюг довжиною 600 кілометрів, який об'єднав Ригу, Таллінн та Вільнюс.

Після завершеннч київської акції під гімн України у небо злетіли кульки у вигляді прапорів чотирьох держав.