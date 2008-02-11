Синоптики лякають похолоданням

12 лютого за прогнозами синоптиків на території України буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10° морозу, у східних областях та в Карпатах до 13° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті 3-8° тепла; на Південному узбережжі Криму вночі близько 0°, вдень 0-5° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 13-14 лютого утримається хмарна з проясненнями погода. 13 лютого - переважно без опадів, лише у північних, Черкаській та Полтавській областях, а 14 лютого в Україні, окрім східних областей, Криму та Приазов`ї, місцями невеликий сніг та мокрий сніг. Вітер західний та північно-західний (у східній частині, Криму та Приазов`ї північно-східний), 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, в Карпатах, 13 лютого і на сході країни місцями 10-12° морозу, 14 лютого в Україні, окрім східних областей, Приазов`я та степової частини Криму, 1-6° морозу; вдень від 4° морозу до 1° тепла, у південній частині та західних областях 3-5° тепла, на Закарпатті до 8° тепла; на Південному узбережжі Криму вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.

15-16 лютого очікується невеликий сніг, лише 15 лютого на півдні країни без істотних опадів. Температура 15 лютого у західних областях та у південній частині вночі 1-6° морозу, вдень від 2° тепла до 3° морозу, на решті території вночі 5-10°, вдень 2-7° морозу; 16 лютого в Україні зниження температури на 4-6°.

В Києві та столичній області 12 лютого буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі в Києві 6-8° морозу, вдень близько 0°, по області вночі 5-10° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

13-14 лютого утримається хмарна з проясненнями погода, місцями невеликий сніг та мокрий сніг. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура в Києві вночі 13 лютого 4-6° морозу, 14 лютого 1-3° морозу; вдень від 1° морозу до 1° тепла. В області 13 лютого вночі 4-9° морозу, 14 лютого 1-6° морозу; вдень від 4° морозу до 1° тепла.

15-16 лютого пройде невеликий сніг. Температура 15 лютого в Києві вночі 6-8°, вдень 3-5° морозу, 16 лютого зниження температури вночі до 11-13°, вдень до 7-9° морозу. По області 15 лютого вночі 5-10°, вдень 2-7° морозу, 16 лютого зниження температури вночі до 10-15°, вдень до 6-11° морозу.