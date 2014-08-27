Терористи заявили, що перенесуть початок навчального року в Донецьку на 1 жовтня

Початок навчального року в Донецьку буде перенесено на 1 жовтня.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це на прес-конференції в Москві заявив представник бойовиків, так званий «голова соціально-економічного штабу Народного фронту Новоросії» Денис Пушилін.

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«ДНР» перенесе початок навчального року на 1 жовтня», - сказав він.

За словами Пушиліна, на даний момент не менше 50% жителів залишили Донецьк.