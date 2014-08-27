Терористи заявили, що перенесуть початок навчального року в Донецьку на 1 жовтня
15:51, 27 серпня 2014Суспільство
0 0
Про це на прес-конференції в Москві заявив представник бойовиків Денис Пушилін.
REUTERS
Початок навчального року в Донецьку буде перенесено на 1 жовтня.
Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це на прес-конференції в Москві заявив представник бойовиків, так званий «голова соціально-економічного штабу Народного фронту Новоросії» Денис Пушилін.
Читайте такожТерористи на Донбасі планують влаштувати теракти на перше вересня
«ДНР» перенесе початок навчального року на 1 жовтня», - сказав він.
За словами Пушиліна, на даний момент не менше 50% жителів залишили Донецьк.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter