Біля стін Кремля проходить одиночний пікет проти вторгнення російських військ в Україну (фото)

16:05, 28 серпня 2014
Суспільство
2 0

Біля стін Кремля на Манежній площі проходить одиночний пікет проти вторгнення російських військ в Україну.

кремль / investgazeta.net

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, чоловік тримає в руках плакат із написом "Stop Putin = No war".

"Я перебуваю на площі з 11.00 ранку. Багато росіян висловлюють підтримку, але не можуть приєднатися, оскільки відразу будуть всі затримані", - сказав москвич Ілля.

Читайте такожУ Москві вже почали затримувати учасників мітингу антивоєнного

Він нагадав, що одного противника війни з Україною було вранці затримано поліцією.

Водночас він підкреслив, що більшість росіян «обдурені» російським телебаченням і не знають, що президент РФ Володимир Путін відправив російських солдатів убивати українців.

фото

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter