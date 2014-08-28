Біля стін Кремля проходить одиночний пікет проти вторгнення російських військ в Україну (фото)
16:05, 28 серпня 2014Суспільство
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Біля стін Кремля на Манежній площі проходить одиночний пікет проти вторгнення російських військ в Україну.
Біля стін Кремля проходить одиночний пікет проти вторгнення російських військ в Україну
/ investgazeta.net
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, чоловік тримає в руках плакат із написом "Stop Putin = No war".
"Я перебуваю на площі з 11.00 ранку. Багато росіян висловлюють підтримку, але не можуть приєднатися, оскільки відразу будуть всі затримані", - сказав москвич Ілля.
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Він нагадав, що одного противника війни з Україною було вранці затримано поліцією.
Водночас він підкреслив, що більшість росіян «обдурені» російським телебаченням і не знають, що президент РФ Володимир Путін відправив російських солдатів убивати українців.
Одиночний пікет проти вторгнення російських військ в Україну.
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