Біля стін Кремля проходить одиночний пікет проти вторгнення російських військ в Україну (фото)

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, чоловік тримає в руках плакат із написом "Stop Putin = No war".

"Я перебуваю на площі з 11.00 ранку. Багато росіян висловлюють підтримку, але не можуть приєднатися, оскільки відразу будуть всі затримані", - сказав москвич Ілля.

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Він нагадав, що одного противника війни з Україною було вранці затримано поліцією.

Водночас він підкреслив, що більшість росіян «обдурені» російським телебаченням і не знають, що президент РФ Володимир Путін відправив російських солдатів убивати українців.