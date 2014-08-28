Суд позбавив звання почесного громадянина Харкова члена "Єдиної Росії" Шишкіна

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Харківської обласної прокуратури. Прокуратура в суді наполягала на тому, що дане рішення міськради суперечить Конституції України.

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"Діяльність зазначеної особи не можна розглядати як вагомий внесок у розвиток нашого міста, що сприяє підвищенню його авторитету на загальнодержавному та міжнародному рівні", - сказав прокурор Харкова Євген Попович.

За його словами, суд в повному обсязі задовольнив позов, визнавши незаконним і скасувавши пункт рішення 34 сесії Харківської міськради від 6 серпня "Про присвоєння звання "Почесний громадянин Харкова", який стосувався безпосередньо Олександра Шишкіна.

Харківський окружний адміністративний суд 13 серпня призупинив дію рішення Харківської міської ради про присвоєння члену комітету з оборони і безпеки Ради Федерації Росії Олександру Шишкіну звання почесного громадянина міста.