СБУ в Дніпропетровську вилучила 7 тисяч примірників газети терористів "Новороссия"

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, 28 серпня у приміщенні однієї з компаній, яка доставляє поштові відправлення, співробітники СБУ вилучили 7 тисяч примірників газети «Новороссия» та символіку терористичної організації «Донецька народна республіка».

Встановлено, що сепаратистські газети планували поширювати на територіях Донеччини, звільнених від бойовиків.

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За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.