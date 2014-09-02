У Сумах провели мітинг-реквієм до 71-ї річниці визволення міста

Як передає кореспондент УНІАН, участь у заході взяли кілька сотень людей, зокрема ветерани Великої Вітчизняної війни, представники громадськості, керівники області та міста.

«Слова Гімну України «душу й тіло ми положим за нашу свободу» сьогодні залишаються актуальними, як і 71 рік тому», – зазначив заступник голови облдержадміністрації Андрій Крамченков.

При цьому він подякував ветеранам, які визволили Суми від фашистів.

«Ви вибороли для нас право вільно жити, навчатися, виховувати дітей та стати успішними і щасливими людьми. Держава має пам’ятати своїх героїв. Сьогодні їх лави зростають. Сумщина втратила 16 своїх найкращих синів, які віддали життя за мирне небо над головою. Вважаємо своїм святим обов’язком допомагати ветеранам, сім’ям загиблих у зоні АТО та пораненим учасникам бойових дій на сході України, адже всі ми в неоплатному боргу перед ними», – наголосив чиновник.

Читайте такожМіськрада Сум працюватиме цілодобово в режимі чергуванняУ свою чергу ветеран, визволитель Сумщини полковник Панас Чернобаєв підкреслив, що українці засуджують тих, хто сіє ворожнечу між народами, хто задовольняє свої амбіції ціною людських життів.

«Ми, ветерани, які пройшли війну, переконані: потрібно зробити все, аби уникнути страшної, нищівної війни», – сказав ветеран.

На мітингу також виступила переселенка з міста Севастополь, учитель Сумської загальноосвітньої школи №24 Юлія Сидоренко.

«Крим – багатонаціональний осередок України, де донедавна ми всі розуміли один одного, мали спільні інтереси, дружили. Але внаслідок анексії ми втратили все: житло, роботу, свободу. Дякуючи гостинній Сумщині, у мене знову є домівка, улюблена робота. Сподіваюсь, як колись Сумщина була звільнена від окупантів, так і Крим найближчим часом стане частиною могутньої України», – сказала Сидоренко.

Читайте такожУ Сумах заборонили влаштовувати феєрверки: зекономлені кошти пропонують передати арміїУчасники мітингу-реквієму поклали квіти до Меморіального комплексу «Вічна слава», а також стали свідками урочистого проходження вихованців Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І. Г. Харитоненка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської міськради, заходи з нагоди 71-ї річниці визволення Сум від фашистських загарбників і 359-ї річниці з дня його заснування триватимуть від сьогодні по 7 вересня. Зокрема, сьогодні відбудеться відкриття пам’ятного знаку на честь загиблих у 1943 р. працівників суконної фабрики, благодійний концерт «Ваш подвиг в пам’яті народній» у Сумській обласній філармонії, а впродовж тижня – спортивні змагання, патріотичний велопробіг «Я люблю місто Суми, я люблю Україну!», акція «Сумщина за мир!», виставки, конкурси, концерти тощо.