Посадовим особам дозволили публічно збирати пожертви

За урядовий законопроект №4514а проголосували 238 народних депутатів з 315, зареєстрованих у сесійній залі.

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Законом визначається, що особи, які перебувають на державній або іншій публічній службі, і особи, які діють від імені осіб, які перебувають на державній або іншій публічній службі, не мають права здійснювати публічний збір благодійних пожертв, за винятком випадків, встановлених цим законом.

Публічний збір благодійних пожертв для забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, боєздатності і функціонування збройних сил здійснюється особами, зазначеними у ч. 2-7 цього закону, в порядку, визначеному Кабінетом міністрів.