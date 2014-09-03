У Криму затримали священика УГКЦ і групу прихожан з Євпаторії

Як повідомляє Релігійно-інформаційна служба України,

учора, 2 вересня, священик УГКЦ з Євпаторії о. Богдан Костецький виїхав з групою парафіян (15 осіб) до Ялти і з ними було втрачено зв’язок. Пізно ввечері о. Богдан мобільним телефоном повідомив іншого священика УГКЦ, о. Миколу Гаврилюка, що їх затримали невідомі і вони перебувають у якомусь підвалі. Його допит мав відбутися о 02:30 хв., відтоді він на зв'язок не виходить.

Дружині, яка перебуває в Євпаторії, місцезнаходження о. Богдана невідоме.

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Як розповів РІСУ о. Микола, після російської анексії Криму священики УГКЦ на певний час залишили півострів, але в кінці квітня о. Богдан повернувся до своєї парафії. З того часу він завжди відчував, що за ним слідкують, телефонні розмови прослуховують. Декілька раз його викликали на розмови у відділення ФСБ. Серед іншого його розпитували про ставлення до Митрополита Андрея Шептицького.

Причини вчорашнього затримання о. Богдана і його парафіян – невідомі.