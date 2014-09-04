У Донецькій області терористи викрали і вбили співробітника прокуратури.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, встановлено, що кавказці, які належать до терористичної організації "ДНР", викрали старшого прокурора прокуратури Донецької області на трасі неподалік від Зугреса Донецької області.

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Співробітник прокуратури слідував у визволене місто Костянтинівка, куди був відряджений, проте в дорозі його автомобіль зламався. Коли він ремонтував автомобіль, до нього під'їхали бойовики "ДНР". В ході обшуку машини терористи знайшли посвідчення працівника органів прокуратури. Після цього старшого прокурора відвезли як заручника в невідомому напрямку. Кілька днів його жорстоко катували і постійно зв'язувалися з рідними, яким не висували ніяких вимог, але погрожували розправою.

Сьогодні бойовики "ДНР" привезли тіло співробітника прокуратури, 1984 року народження, до місця проживання його матері. На тілі виявлено численні кульові поранення від автоматичної зброї і сліди жорстоких тортур.

За даним фактом розпочато розслідування за ч.2 ст. 115 п. 3, 4, 7, 12 Кримінального кодексу ("умисне вбивство заручника, вчинене з особливою жорстокістю за попередньою змовою групою осіб з хуліганських мотивів"). Створена слідчо-оперативна група і група процесуальних керівників. Визначено план першочергових слідчих дій.