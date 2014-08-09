У Луганській області бойовики утримують батька вбитого прокурора Свердловського району
У Луганській області бойовики утримують в полоні Анатолія Реву - батька вбитого прокурора Свердловського району Луганської області Андрія Реви.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник громадської організації Громадянська ініціатива "Права справа" Дмитро Снєгирьов. За його словами, цю інформацію йому надали місцеві жителі і джерела, близькі до терористичної організації "Луганська народна республіка".
Дмитро Снєгирьов розповів подробиці, які стали йому відомі про загибель Андрія Реви і про затримання його батька, колишнього першого заступника прокурора Луганської області - Анатолія Реви.
"Андрій Рева їхав на джипі з дружиною у Дніпропетровськ під гарантії безпеки, дані йому одним з лідерів терористів Юрієм Івакіним. В салоні були цінні речі, в Малинівці його зупинили бойовики, виник конфлікт, його відразу побили і відвезли до СБУ до російських найманців. Там його сильно катували. З Анатолія Реви попросили викуп",- повідомив Дмитро Снєгирьов. При цьому він зазначив, що "Рева старший з Івакіним вчора привезли викуп, але було пізно, Андрій був уже мертвий".
Дмитро Снєгирьов повідомив, що бойовики затримали чоловіка і "вже другий день він на зв'язок не виходить".
Як повідомляв УНІАН, в Луганській області знайдено тіло вбитого чоловіка, за попередньою інформацією, прокурора Свердловського району Луганської області Андрія Реви.