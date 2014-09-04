У "ДНР" шукають добровольців через оголошення (фото)

У захоплених бойовиками з так званої "Донецької народної республіки" містах з'явилися оголошення, за якими шукають людей, що вміють керувати військовою технікою.

Про це пише видання "Новости Донбасса". Зокрема, жителів Донецької області закликають вступати в "Російську православну армію". Читайте такожРосійська партія відправила бойовикам на Донбасі книги в якості гуманітарки"Терміново потрібні механіки-водії, навідники-оператори бойових машин БМП-1, БМП-2, БМД-1, БМД-2", - йдеться тексті оголошення.

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