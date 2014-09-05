Церкви Дніпропетровщини запроваджують в зоні АТО капеланство

Капеланство передбачає наявність у кожному батальйоні військового священика. Посада прирівнюється до заступника командира полку або батальйону, повідомляють у прес-службі місцевої ОДА.

Як пише "Сегодня", такий священик, або капелан, відповідає за моральний і психологічний стан солдатів, вирішує різні конфліктні питання в колективі. У його функції також входить богослужіння серед військовослужбовців. Причому капелани при необхідності також можуть надавати першу медичну допомогу.

Зараз деякі батальйони в зоні АТО вже мають своїх капеланів. Рада християнських церков продовжує розвиток цього руху і ініціює узаконення капеланства на державному рівні.

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«Капелан - це і священнослужитель, і психолог, медичний працівник. Він може надавати першу медичну допомогу, супроводжувати поранених. Капелани допомагають військовим в зоні АТО подолати психологічні травми, пережити складну ситуацію і вирішити можливі внутрішні конфлікти», - зазначив у ході брифінгу голова громадської організації «Українське капеланство» Валерій Труфанов.

Також у Раді християнських церков повідомили, що волонтери церков забезпечують поранених воїнів АТО і переселенців продуктами харчування, ліками і одягом.