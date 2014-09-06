Спецслужби працюють над пошуком полонених і зниклих без вісті

Про це голова СБУ Валентин Наливайченко доповів президенту Петру Порошенку, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Глава СБУ відзвітував президенту про роботу Міжвідомчого центру допомоги громадянам у питаннях звільнення полонених, заручників і пошуку зниклих без вісті, що працює в СБУ. Зокрема, Валентин Наливайченко разом із координатором центру Віталієм Яловенко провели у суботу особистий прийом громадян, які розшукують своїх рідних і близьких.

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"Ведеться активна робота по уточненню бази даних зниклих, щоб знайти і повернути додому кожного українця, який потрапив у полон або пропав без вісті. Міжвідомчий центр працює спільно з волонтерами, громадськими активістами, незалежними журналістами", - зазначив Валентин Наливайченко.

Крім того, він дав доручення керівникам обласних управлінь провести в неділю, 7 вересня, особистий прийом громадян в областях і в співпраці з колегами з Міністерства оборони, МВС та інших відомств допомагати громадянам України в пошуку їх рідних і близьких, які захищають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський. За його словами, в Києві в неділю буде проводити особистий прийом Віталій Яловенко.