РНБО: терористи утримують в заручниках понад 200 осіб
13:46, 06 вересня 2014Політика
1 0
Встановленням точної кількості полонених буде займатися створений днями при СБУ Міжвідомчий центр допомоги
REUTERS
У полоні терористів перебувають понад 200 заручників.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
За його словами, встановленням точної кількості полонених займатиметься створений днями при СБУ Міжвідомчий центр допомоги у звільненні полонених і зниклих безвісти.
Читайте такожБойовики після перемир'я 10 раз обстріляли позиції сил АТО - РНБО
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter