РНБО: терористи утримують в заручниках понад 200 осіб

У полоні терористів перебувають понад 200 заручників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, встановленням точної кількості полонених займатиметься створений днями при СБУ Міжвідомчий центр допомоги у звільненні полонених і зниклих безвісти.

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