Україна і Рада Європи погодили план моніторингу дотримання прав людини в Криму

Про це УНІАН повідомили у прес-служба уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

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Нільс Муйжнієкс висловив готовність надати всебічну підтримку для організації загальної тристоронньої моніторингової місії (комісар РЄ з прав людини - омбудсман України - омбудсман РФ).

"Враховуючи те, що в результаті окупації Автономної республіки Крим відсутній фактичний доступ і контроль державних органів України на території півострова, ми будемо робити все можливе для того, щоб міжнародне співтовариство отримало об'єктивну інформацію про порушення прав українців в Криму. Зокрема, відомі і підтверджені факти переслідування українців, роботи репресивної системи правоохоронних органів РФ, а також численні факти утисків і дискримінації кримських татар - все це має бути предметом ретельного міжнародного розслідування для встановлення реальної ситуації з порушенням прав людини в Криму", - зазначила Валерія Лутковська.

Сьогоднішня зустріч була проведена з метою реалізації ініціатив омбудсмана України. У зв'язку з цим Нільс Муйжнієкс має намір здійснити візит до Москви і в Крим.