У будинку кримського дизайнера Богуцької провели обшук: вилучили оргтехніку, жінку забрала поліція

У будинку кримської активістки, дизайнерки і блогера Єлизавети Богуцької з ранку 8 вересня проходив обшук. Про це вона сама написала на своїй сторінці в Facebook.

По закінченню обшуку Богуцьку забрали правоохоронні органи, вилучивши при цьому всю комп'ютерну техніку. Про це сайту Крым.Реалии повідомив чоловік активістки Олесь.

За його словами, в будинок прийшли силовики в супроводі автоматників. Він також повідомив, що підставою для обшуку стало те, що Єлизавета в травні брала участь у зустрічі національного лідера кримських татар Мустафи Джемілєва в Армянську.

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«Силовики з понятими, двома-трьома слідчими прийшли з постановою на обшук. Шукали наркотики, заборонену літературу, зброю. Вони вже виїхали і забрали її (Єлизавету - ред.), я теж туди зараз вирушаю. При цьому вони забрали всю техніку - комп'ютери, фотоапарати, флешки, навіть навігатори від автомобіля», - розповів чоловік активістки.

Єлизавета Богуцька відома під псевдонімом Ліза Богутські писала в соціальних мережах і різних виданнях, у тому числі і на сайті Крым.Реалии, гострі матеріали, спрямовані проти анексії Криму та захист прав кримчан, незгодних з приєднанням Криму до Росії.

За останні кілька тижнів у Криму почастішали обшуки, особливо у кримськотатарських сім'ях. Правоохоронці вриваються під приводом пошуку зброї, наркотиків і екстремістської літератури. Так, масові обшуки були проведені в Нижньогірському районі.

Один з останніх обшуків стався в суботу, 6 вересня. Співробітники правоохоронних органів провели обшук в будинку підприємця Мустафи Османова з села Міжводне Чорноморського району Криму. Він набув популярності в грудні минулого року, коли на своєму автомобілі приїхав на Майдан Незалежності, привіз продукти і казан, щоб готувати плов для протестуючих у центрі Києва.