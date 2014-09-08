У будинку кримського дизайнера Богуцької провели обшук: вилучили оргтехніку, жінку забрала поліція

10:55, 08 вересня 2014
Суспільство
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Чоловік активістки повідомив, що підставою для обшуку стала її участь у травневій зустрічі національного лідера кримських татар Мустафи Джемілєва в Армянську.

Фото: Liza Bogutskaya / facebook.com

У будинку кримської активістки, дизайнерки і блогера Єлизавети Богуцької з ранку 8 вересня проходив обшук. Про це вона сама написала на своїй сторінці в Facebook.

Допис by Liza Bogutskaya.

По закінченню обшуку Богуцьку забрали правоохоронні органи, вилучивши при цьому всю комп'ютерну техніку. Про це сайту Крым.Реалии повідомив чоловік активістки Олесь.

Допис by Шевкет Наматуллаев.

За його словами, в будинок прийшли силовики в супроводі автоматників. Він також повідомив, що підставою для обшуку стало те, що Єлизавета в травні брала участь у зустрічі національного лідера кримських татар Мустафи Джемілєва в Армянську.

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«Силовики з понятими, двома-трьома слідчими прийшли з постановою на обшук. Шукали наркотики, заборонену літературу, зброю. Вони вже виїхали і забрали її (Єлизавету - ред.), я теж туди зараз вирушаю. При цьому вони забрали всю техніку - комп'ютери, фотоапарати, флешки, навіть навігатори від автомобіля», - розповів чоловік активістки.

Єлизавета Богуцька відома під псевдонімом Ліза Богутські писала в соціальних мережах і різних виданнях, у тому числі і на сайті Крым.Реалии, гострі матеріали, спрямовані проти анексії Криму та захист прав кримчан, незгодних з приєднанням Криму до Росії.

За останні кілька тижнів у Криму почастішали обшуки, особливо у кримськотатарських сім'ях. Правоохоронці вриваються під приводом пошуку зброї, наркотиків і екстремістської літератури. Так, масові обшуки були проведені в Нижньогірському районі.

Один з останніх обшуків стався в суботу, 6 вересня. Співробітники правоохоронних органів провели обшук в будинку підприємця Мустафи Османова з села Міжводне Чорноморського району Криму. Він набув популярності в грудні минулого року, коли на своєму автомобілі приїхав на Майдан Незалежності, привіз продукти і казан, щоб готувати плов для протестуючих у центрі Києва.

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