Омбудсман не отримувала жодної скарги на порушення прав російськомовних у Криму чи на Сході

Як повідомили УНІАН у прес-службі омбудсмана, про це вона заявила під час спілкування з місцевими журналістами в рамках позапланового візиту до Харківської області.

До того ж, як зазначила Лутковська, аналогічна ситуація спостерігалася і в Криму до анексії Автономії Росією.

Читайте такожЗвернень про порушення прав російськомовних в Херсонській області немає - омбудсмен«Не було таких скарг з Криму, коли виникла там ця проблема, і коли ця проблема була пояснена керівництвом Російської Федерації саме захистом прав російськомовних. Так само зараз немає проблем ні в Харківській, ні Донецькій, ні Луганській областях», – заявила омбудсман.

Як повідомляв УНІАН, Росія анексувала Крим під приводом захисту прав російськомовного населення півострова.

4 квітня Держдума Росії прийняла заяву на захист сепаратистів на південному сході України.

Російські депутати вважають, що в даний час в Україні «свідомо і повсюдно обмежуються свобода зборів, свобода висловлювання думок з політичних питань, свобода засобів масової інформації, закриваються неугодні засоби масової інформації».

«Політичні репресії виключають можливість цивілізованого розв`язання політичної кризи в Україні. Необгрунтоване переслідування лідерів опозиції, арешти політичних діячів за сумнівними підставами ніяк не вписуються в декларативні заяви нинішньої української влади про прихильність демократії. Зростає тиск на російськомовних громадян у всіх регіонах України, і особливо на південному сході…», - говориться в документі.