У Луганську не виплачують зарплати вже кілька місяців, у жителів закінчилися гроші

У Луганську станом на 10 вересня ситуація залишається без змін. Згідно з повідомленнями жителів, протягом кількох днів у місті не чути пострілів.

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Як повідомила УНІАН прес-служба міської ради, відновити подачу електроенергії поки що не вдалося, але фахівці займаються вирішенням цієї проблеми. Через відсутність електрики в Луганську немає і води, але в окремих будинках вона періодично з'являється і йде під малим тиском.

Тривалий період у місто не доставляють продуктів, медикаментів і палива. Найнеобхідніші продукти харчування у продажу є, однак у людей немає готівкових коштів - зарплати і пенсії не виплачуються упродовж кількох місяців.