Команда Саакашвілі допомагатиме реформувати Львівщину – ОДА

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, про це сьогодні йшлося під час дискусії “Чи можливі реформи в окремо взятому регіоні”, яка відбулася у Львівській ОДА.

Як зазначається у повідомленні, під час зустрічі із делегацією грузинських реформаторів т.в.о. голови Львівської ОДА Юрій Турянський вручив Левану Варшаломідзе (прем’єр-міністр Аджарії у 2004-2012 роках) посвідчення радника голови Львівської ОДА та заявив про намір укласти Меморандум про співпрацю із Фондом інновації та розвитку (Грузія).

“Тема нашої дискусії символічна: чи можливі реформи в окремо взятому регіоні? Переконаний, що можливі і вкрай необхідні. Сьогодні Львівщина, як ніколи відкрита до змін. І ми прагнемо обговорити із нашими грузинськими колегами цікаві ідеї, які можна втілити у нашому регіоні”, - зазначив Турянський.

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Т.в.о. голови ОДА відмітив, що масштабні реформи, проведені командою Саакашвілі, торкнулися всіх сфери життя грузинів.

“Львівська область теж потребує таких реформ. Сьогодні ми прагнемо на Львівщині створити таку команду, яка б дійсно прагнула дієво працювати над реформуванням усіх сфер нашого життя. Реформа – це така річ, яка не робиться впродовж місяця чи року, реформи потрібно проводити постійно, це має бути безперервний процес, за який ми беремося. Агресія Росії та військові дії на сході Україні значно ускладнюють проведення реформ в Україні. Але ці обставини не зупинять на шляху до зміни власної країни», – сказав Турянський.

Як зазначив Варшаломідзе: “У нас є спільний ворог, який лише буде радіти від того, коли не буде стабільної, процвітаючої України, що розвивається. Щоб стати сильною і процвітаючою, єдиний шанс для України – це реформи. Тому нам потрібно почати сьогодні. Майдан був голосом народу, який прагнув змін. Реальні зміни потрібно починати сьогодні, не чекаючи, коли це все закінчиться. Назад дороги немає».

Сьогодні також відбудеться нарада керівника області та делегації з Грузії з директорами департаментів Львівської ОДА, на якій будуть напрацьовані перші кроки з впровадження реформ, - зазначається у повідомленні.