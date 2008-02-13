Ющенко і Путін прийшли до спільного знаменника по Луганськтепловозу

Міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО заявляє, що українській і російській сторонам вдалося знайти правильне рішення щодо таких підприємств як «Укртатнафта», «Луганськтепловоз» та ін.

Як передає кореспондент УНІАН, розповідаючи журналістам у Москві про вчорашню зустріч президентів України Віктора ЮЩЕНКА і Російської Федерації Володимира ПУТІНА, В.ОГРИЗКО висловив думку, що було знайдено абсолютно правильні підходи.

"Процес має бути чесним і прозорим, і це найголовніше", - сказав він.

При цьому, як нагадав В.ОГРИЗКО, В.ЮЩЕНКО неодноразово відзначав те, що відносини між державами повинні бути рівноправними, взаємовигідними, прозорими.

Як повідомлялося, уряд Юлії ТИМОШЕНКО заявив про намір розпочати перегляд приватизації таких активів як Нікопольський завод феросплавів і ВАТ «Холдингова компанія «Луганськтепловоз».

Сама прем`єр-міністр наполягає на ухваленні законопроекту, що дозволяє, зокрема, відміняти в односторонньому порядку операції з приватизації без повернення вкладених коштів (у разі невиконання зобов`язань). Власники в цьому випадку можуть тільки оспорити рішення уряду в суді. Представники Секретаріату Президента України назвали це «беззаконням».

У березні 2007 року ВАТ «Керуюча компанія «Брянський машинобудівний завод» (Росія) придбала 76% акцій ВАТ “ХК “Луганськтепловоз” за пакет 292 млн. 505 тис. грн. за стартової ціни пакета 292 млн. грн.

"Татнафта" (Татарстан, РФ) володіла 56% акцій ЗАТ "Укртатнафта". НАК «Нафтогаз України» на рівні акціонерного капіталу відновила державний контроль над ЗАТ «Укртатнафта». Так, у травні 2007 року реєстроутримувач "Укртатнафти" з рахунку АБ "ІНГ Банк Україна" (номінального хранителя акцій АТ "Укртатнафта", що належать АТ "Татнафта" (8,6%), Міністерству майна і земельних ресурсів Татарстану (28,9%), а також компаніям SeaGroup International (9,96%) і Amruz Trading (8,336%) списав за рішенням дніпропетровського суду на користь "Нафтогазу” частки американської Seagroup International Inc. і швейцарської Amruz Trading. На сьогодні на балансі НАК перебуває 61,346% акцій «Укртатнафти». Проти цього виступили татарські акціонери.