Богатирьова: Україна не веде несанкціонованого відбору газу

Секретар Ради національної безпеки і оборони Раїса БОГАТИРЬОВА наголошує, що Україна не веде несанкціонованого відбору газу.

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу для преси Р.БОГАТИРЬОВА підкреслила, що це важлива і принципова річ. Секретар РНБО піддала критиці подібні заяви, в тому числі й українських політиків.

«Мені здається, недостойно говорити такі речі, які ще два-три місяці тому зовсім по-іншому коментували по аналогічним подіям», - сказала вона.

Р.БОГАТИРЬОВА запевнила, що Україна буде забезпечувати безперебійний транзит газу в Європу відповідно до своїх зобов’язань. Україна буде вирішувати питання погашення певної заборгованості перед Росією, а також Україна буде і надалі зміцнювати становище НАК «Нафтогаз» і буде шукати можливостей якнайшвидшого укладання прямих контрактів щодо поставок газу.

Водночас, вона відмовилась говорити про конкретні терміни, зауваживши, що все залежатиме від переговорів та роботи робочої групи, домовленість про створення якої була досягнута під час зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА та президента Росії Володимира ПУТІНА.