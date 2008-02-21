Укртатнафта вперше за всю історію імпортувала 80 тис. тонн нафти з Іраку

ЗАТ “Укртатнафта” (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.) у січні імпортувала 80 тис. тонн танкерної іракської нафти марки Kirkuk.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконавчий директор консалтингової компанії UPECO Сергій КУЮН сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його словами, це перші поставки іракської нафти до України за всю історію.

При цьому він додав, що "Укртатнафта" була вимушена імпортувати сировину в зв`язку з припиненням поставок російської нафти.

За своєю якістю нафта Kirkuk близька до російської нафти марки Urals, яка раніше поставлялася на "Укртатнафту".

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2007 року Апеляційний суд Сумської області своєю ухвалою поновив Павла ОВЧАРЕНКА на посаді голови правління "Укртатнафти". Після цього російська компанія "Татнефть" - основний постачальник нафти на НПЗ - припинила поставки сировини на "Укртатнафту" й НПЗ почав переробку російської нафти, поставленої танкерами через Одеський порт.

У жовтні 2007 року «Укртатнафта» перервала збитковий період. Вихід на прибуток став можливий завдяки своєчасним і ефективним рішенням у сфері нормалізації виробничо-фінансової діяльності компанії й укладання прямих контрактів на реалізацію нафтопродуктів. Компанія почала укладання прямих договорів на поставки нафтопродуктів із кінцевими споживачами й власниками мереж автозаправних станцій (АЗС) і автозаправних комплексів (АЗК).

Довідка УНІАН. ЗАТ «Укртатнафта» створено в 1994 році відповідно до указів Президентів України й Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства становить 18,6 млн. тонн переробки нафти на рік.

61,346% акцій «Укртатнафти» належить державі й передані до статутного фонду НАК «Нафтогаз України», 28% - Міністерству майна та земельних ресурсів Татарстану (у жовтні 2006 року передані в довірче управління ВАТ "Татнефть"), 8,6% - компанії «Татнефть» (Татарстан), 1,2% акцій володіє ТОВ «Корсан», афільоване з групою «Приват».