При обстрілі бойовиками автобуса загинули дівчина і немовля

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МВС. "10 вересня сепаратистами був обстріляний рейсовий пасажирський автобус, який прямував з міста Харкова в місто Первомайськ. В автобусі знаходилися 18 пасажирів. Загинула 18-річна дівчина і 10-місячне немовля", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні СБУ оприлюднила запис перехопленої розмови сепаратистів, в якій вони розповідають як обстрілювали місто Авдіївка після оголошення режиму перемир'я.