Первомайськ і Кремінна отримали 6,5 т гуманітарної допомоги

Як повідомила УНІАН прес-служба Луганської облдержадміністрації, триває розподіл гуманітарної допомоги, що надходить до області з різних регіонів України. Як перевалочний склад гуманітарних вантажів використовується зал для урочистих подій Сватівської районної державної адміністрації.

Щодня з міста Сватове вантажні машини з продуктами, медикаментами, перев'язувальними матеріалами, відправляються в міста та райони Луганської області.

Читайте такожІз Луганська сьогодні виїхали 109 мирних жителівТак сьогодні, 18 серпня, 5 тонн гуманітарних вантажів (продуктів, медикаментів) було відправлено жителям Первомайська; 1,5 тонни продуктів і медикаментів було відправлено українським військовим у Кремінну.

Розподілом гуманітарної допомоги, яка надійшла до Луганської області від українського уряду 14, 15 серпня, займаються співробітники Червоного Хреста.