Біля Харкова активісти риють траншеї та зводять захисні об’єкти на кордоні з Росією

На кордоні біля Харкова волонтери риють траншеї.

Поблизу міжнародного пункту пропуску "Плетенівка", де нещодавно очікували на гуманітарний конвой із Росії, весь четвер кілька десятків людей під український гімн завзято рили землю.

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1,1 метрів глибиною та півметра шириною - саме такими мають бути бліндажі на кордоні. За день харківські активісти викопали кількасот метрів траншеї.

Довжина кордону з Росією на Харківщині - понад 300 кілометрів, тому волонтери пообіцяли повернутися і закінчити роботу.