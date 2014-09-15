У Донецьку при обстрілі в районі Путилівського ринку загинули люди

Про це повідомляє спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, передає радіо "Свобода". "Дим йшов з одного з будинків, на місці події працювала пожежна команда. Представники "ДНР", присутні на місці, повідомили, що в цілому в результаті інциденту загинули 4 людини. На відстані близько 20 м від своєї позиції команда спеціальної моніторингової місії побачила на вулиці тіло вбитої жінки", - повідомляють в ОБСЄ.

Читайте такожПід Донецьком група ОБСЄ потрапила під обстріл - ЗМІ

Незабаром в районі перебування спостерігачів почався обстріл, 4 вибухи сталися приблизно в 200 м від представників ОБСЄ. Команда спеціальної моніторингової місії переїхала приблизно на кілометр від ринку.

"Близько 10 хвилин потому інший мінометний снаряд вибухнув на відстані близько 100 м від позиції представників місії. Команда негайно покинула цей район", - йдеться у звіті.