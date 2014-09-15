Вчора в Маріуполі зі сторони аеропорту знову стріляли
14:14, 15 вересня 2014Суспільство
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Вчора жителі Маріуполя знову чули артилерійську стрілянину.
REUTERS
Як повідомили місцеві жителі, звуки, схожі на залпи гармат періодично лунали недалеко від міста зі сторони аеропорту, пише 0629.
Зокрема, була чутна стрілянина в Приморському районі міста.
Читайте такожУ Маріуполі тривають роботи по спорудженню блокпостівМіж тим, у батальйоні "Азов" повідомили, що в цей час проводилися навчально-тренувальні стрільби, які не загрожують безпеці маріупольців.
Як повідомляв УНІАН, у Маріуполі були затримані диверсанти, які готували теракти на стратегічних об'єктах міста.
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