Вчора в Маріуполі зі сторони аеропорту знову стріляли

Як повідомили місцеві жителі, звуки, схожі на залпи гармат періодично лунали недалеко від міста зі сторони аеропорту, пише 0629.

Зокрема, була чутна стрілянина в Приморському районі міста.

Читайте такожУ Маріуполі тривають роботи по спорудженню блокпостівМіж тим, у батальйоні "Азов" повідомили, що в цей час проводилися навчально-тренувальні стрільби, які не загрожують безпеці маріупольців.

Як повідомляв УНІАН, у Маріуполі були затримані диверсанти, які готували теракти на стратегічних об'єктах міста.