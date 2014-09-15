З Хмельницької області 16 міліціонерів патрульної роти поїхали в зону АТО

Як повідомив кореспонденту УНІАН міський голова Михайло Сімашкевич, міліціонери змінять на сході 14 військовослужбовців Національної гвардії, які повернулися додому.

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"Нацгвардійців ми нагородили відзнаками "За заслуги перед міською громадою", - додав мер.

В цілому, в АТО беруть участь близько 200 жителів Кам'янця-Подільського.