За останню добу в Донецьку 3 мирних жителі загинули, 5 отримали поранення

Про це повідомляє "Сегодня" з посиланням на прес-службу Донецької міськради.

Ніч з 15 на 16 вересня у Донецьку була відносно тиха, повідомлення про обстріл районів від мешканців не надходило. Однак, за минулу добу зафіксовано випадки ведення бойових дій на території міста, а також пошкодження будівлі та інфраструктури районів.

У Київському районі в Путилівському гаї загоряння в ПТУ № 67 внаслідок попадання снаряда, пожежні наряди не змогли потрапити до місця через бойові дії.

У Петровському районі в житловий будинок по вул. Карнавальна 61 попадання снаряда з подальшим загорянням.

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Станом на 9.30 в місті напружена обстановка без активних бойових дій.

Руйнування в районах міста:

- по вул. Сигнальна 27а у дворі сталося загоряння після потрапляння артснаряда;

- по вул. Куйбишева 172 снарядом знищено майно та пошкоджено будівлю ритуальної служби;

- снаряд влучив по пр. Веселий 78, виникла пожежа;

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- по вул. Шведова 44а в складському приміщенні знищено комплектуючі вироби;

- по вул. Куйбишева 143 в токарний завод "Гефест" влучив снаряд без займання;

- по вул. Дружби 111 влучання снаряда без займання;

- по вул. Северодвинск д. 51 кв. 53 влучання снаряда без спалаху.