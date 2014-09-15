У Луганську колишні "беркутівці" перейшли на бік "ЛНР" - ЗМІ

Як пише "Інформатор", на вулицях Луганська були помічені спільні патрулі, які складаються з бойовиків і колишніх правоохоронців.

В цілому, в луганських правоохоронних структурах спостерігаються серйозні кадрові проблеми. В одному тільки Станично-Луганському РВ з 156 співробітників залишилося 10.

Читайте такожПорошенко не виключає амністії для частини працівників ”Беркута” та ”Альфи”"Чим більше буде площа звільнених територій, тим сильніше буде відчуватися кадровий голод. Відновлювати законність буде просто нікому", - повідомили правоохоронці.