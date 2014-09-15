У Луганську колишні "беркутівці" перейшли на бік "ЛНР" - ЗМІ
16:08, 15 вересня 2014Політика
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Колишні співробітники луганського "Беркута" патрулюють вулиці спільно з бойовиками "ЛНР".
Колишні бійці "Беркута" патрулюють вулиці спільно з бойовиками "ЛНР" / thekievtimes.ua
Як пише "Інформатор", на вулицях Луганська були помічені спільні патрулі, які складаються з бойовиків і колишніх правоохоронців.
В цілому, в луганських правоохоронних структурах спостерігаються серйозні кадрові проблеми. В одному тільки Станично-Луганському РВ з 156 співробітників залишилося 10.
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