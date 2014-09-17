Керченська поромна переправа може зупинити роботу через негоду

У районі переправи оголошено штормове попередження, пориви вітру досягають 20 метрів на секунду.

«Час переходу поромів через протоку становить близько півтори години, - повідомили в прес-службі. - Поромний рух на Керченській переправі серйозно ускладнено».

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Тим часом у порту «Крим» скупчилося близько 800 автомобілів, очікуючи своєї черги на пором.