У Донецькій області затримано 10 українців, причетних до тероризму

Як наголошується на сайті СБУ, серед затриманих - інформатори незаконних військових формувань, члени розвідувально-диверсійних груп, провокатори, які закликали місцевих жителів до протиправних акцій для дестабілізації ситуації в регіоні.

Читайте такожУ Краматорську СБУ затримала шпигуна, що працював на розвідку РФ

У Волновасі затримано 3 зловмисники, які розгорнули в місті інформаторську мережу для збору розвідданих про місця дислокації, чисельність та маршрути переміщення сил АТО. У певний час правопорушники «виходили на зв'язок» і передавали зібрані відомості в штаб терористичної організації «Донецької народної республіки».

У той же день в Краматорську контррозвідка СБУ затримала громадянина України «Т», 1985 року народження, який забезпечував пропускний режим на блокпостах терористів. Встановлено, що «Т» добровільно вступив до бандформування. В період окупації Краматорська бойовиками «Т» з автоматом в руках патрулював вулиці міста, залякуючи і грабуючи місцевих жителів, охороняв «місцеве НКВД» у Слов'янську.