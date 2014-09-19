У Луганську відраховуватимуть студентів, які прийдуть на навчання до захопленого бойовиками вишу

Як повідомила УНІАН прес-служба вишу з посиланням на ректора Віталія Курила, сьогодні в Луганську можна почути безліч закликів виходити на навчання або роботу, але всі вони незаконні.

"Можу сказати щодо нашого вишу – ми працюємо в Старобільську, приймаємо абітурієнтів, організовуємо навчальний процес для старшокурсників, і випускники наші будуть, як і раніше, одержувати українські дипломи. Якщо ж хтось із студентів піде на поводі у ЛНРівських ватажків і вийде на навчання в Луганську, то, хочу вам сказати, ці люди будуть дуже розчаровані наприкінці навчання, коли одержать диплом невизнаної республіки. А з нашого вишу нам доведеться їх відрахувати. Причина проста – вони не приступлять до навчального процесу", - наголосив Курило.

У виші відзначили, що офіційно ЛНУ перебуває в евакуації в Старобільську, а університет, що знаходиться в Луганську, не контролюється ні ректоратом, ні Міністерством освіти і науки України.

Читайте такожУ Донецьку викладачі історії відмовилися "присягати" озброєним бойовикамУ зв'язку з цим, у ЛНУ дуже стурбовані ситуацією, оскільки студентів можуть просто обдурити. Тому ректорат Луганського університету закликає студентів уважно стежити за новинами вишу на тимчасовому офіційному сайті та розуміти, що ЛНУ – законний український виш, а те, що залишилося в Луганську – ніким не визнаний навчальний заклад.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня озброєні люди захопили національний університет і заарештували проректора. Як написав на своїй сторінці у Facebook ректор університету Віталій Курило: "Ділять кабінети і майно, призначають себе на посади люди, прізвища яких досі були невідомі. Почалися арешти викладачів. Вже кілька днів під арештом перебуває проректор Дмитро Ужченко. Погрожують іншим".

Читайте такожУ "ЛНР" вже пообіцяли студентам дипломи російського зразкаЗа його інформацією, університет налагоджує свою роботу в Старобільську, почалися вступні іспити на перший курс і старші курси, за тиждень - прийом в аспірантуру, викладачі майже всі вийшли на зв'язок і почали працювати.

В історії університету це третя евакуація.