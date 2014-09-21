РНБО: Повідомленнями про теракти бойовики прагнуть дестабілізувати ситуацію по всій Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, за період з 13 квітня по 21 вересня поточного року, за даними головного штабу Міністерства внутрішніх справ, надійшло 702 повідомлення про мінування або здійснення терористичних актів на території нашої держави.

«Повідомлення були в усіх регіонах України. Найбільше число зафіксоване в місті Києві – 278, у Львівській області – 60, Донецькій, Одеській і Харківській – по 45, Запорізькій – 32, Дніпропетровській – 30, Чернігівській – 22», - сказав Лисенко.

Читайте такожДзвінки про мінування надходять із Росії та через Скайп - ГеращенкоВін також зазначив, що основна частина дзвінків здійснювалася з територій Донецької і Луганської областей, які тимчасово перебувають під контролем бойовиків.