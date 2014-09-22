На Дніпропетровщині затримали шпигуна "ДНР"

Наразі прокуратура області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури.

«Встановлено, що вказаний громадянин у період липня-вересня поточного року здійснював збір розвідувальних даних щодо місць дислокації та переміщення територією Донецької області підрозділів та формувань Збройних Сил України та передавав ці дані терористичній організації «Донецька народна республіка», - йдеться у повідомленні.

Кримінальне провадження розпочате за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України – участь у діяльності терористичної організації.

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Досудове розслідування триває, його хід перебуває на контролі керівництва прокуратури Дніпропетровської області.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня у Павлограді на Дніпропетровщині СБУ затримала диверсанта, що готував серію терактів.