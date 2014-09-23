У Львові військові комісаріати почали набір добровольців у загони оборони міста
11:11, 23 вересня 2014Суспільство
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У Львові районними військовими комісаріатами розпочато роботу з формування загонів оборони та рот охорони для захисту обласного центру в особливий період.
Львів готується до боротьби з диверсантами / УНІАН
Про це сьогодні повідомили УНІАН у регіональному медіа-центрі Міністерства оборони (Львів).
Як зазначається у повідомленні, комплектуватимуть загони оборони добровольцями віком від 18 до 60 років, з якими укладатимуться контракти на проходження служби у військовому резерві.
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Вони підпорядковуватимуться військовим комісарам, а завданням цих підрозділів буде розгортання та несення служби на блокпостах, боротьба з диверсійно-розвідувальними силами противника, підтримання безпеки та порядку у районах міста.
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