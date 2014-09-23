У Львові військові комісаріати почали набір добровольців у загони оборони міста

Про це сьогодні повідомили УНІАН у регіональному медіа-центрі Міністерства оборони (Львів).

Як зазначається у повідомленні, комплектуватимуть загони оборони добровольцями віком від 18 до 60 років, з якими укладатимуться контракти на проходження служби у військовому резерві.

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Вони підпорядковуватимуться військовим комісарам, а завданням цих підрозділів буде розгортання та несення служби на блокпостах, боротьба з диверсійно-розвідувальними силами противника, підтримання безпеки та порядку у районах міста.