Тарута: опалювальний сезон у Донецьку почнеться вчасно

Як передає кореспондент УНІАН, про це Тарута заявив журналістам перед розширеним засіданням уряду.

"Що стосується Донецька - там опалювальний сезон буде розпочато. Там усі котельні ремонтуються, тобто, війна війною, а відновлення продовжується", - сказав він.

На уточнююче запитання, чи вчасно почнеться опалювальний сезон, Тарута відповів ствердно.

Щодо забезпечення жителів Донецької області гарячим водопостачанням, Тарута сказав: "Завдання - скрізь забезпечити подачу гарячої води".

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Говорячи про те, як в області готуються до опалювального сезону, Тарута відзначив, що "є проблеми у західній частині, де повністю зруйнований водовід".

"Ми зараз ставитимемо це питання перед Кабміном, ми звернулися з проханням виділити кошти на відновлення водоводу. Сьогодні (в Донецькій області) 400 тис. жителів без води. Природно, ми не зможемо забезпечити запуск опалювальної системи, якщо ми не дамо воду. Там дві розбиті ділянки в районі Горлівки, ми зараз альтернативний варіант пропрацювали щодо водоводу з Карлівського водосховища, мінімальний бюджет - близько 30 млн. Для відновлення водоводу по Горлівці - там сума 190 млн (необхідних на відновлення)... Це все західний Донбас, все що західніше від Донецька", - сказав він.