На Луганщині бойовики масово відбирають у людей автомобілі

Машини забирали озброєні особи одягнені в камуфлирований одяг, передає "Інформатор".

Як повідомляється, до Старобільського райвідділу міліції звернувся директор одніїє з Луганських філій. Чоловік повідомив, що в кінці липня, бойовики забрали службовий автомобіль «Suzuki Grand Vitara» з території автостоянки на кварталі Ольховський у Луганську.

У той же час, в Новопсковский райвідділу з подібною заявою звернувся заступник начальника одного з підприємств. З 15 липня по 18 вересня з території підприємства по вул. Садова в Луганську озброєні особи заволоділи автомобілем «КАМАЗ-4310».

Читайте такожБойовики викрали більше 200 машин під час окупації Слов'янськаВ Сватівський райвідділ міліції також звернувся директор одного з підприємств. 12 липня о 10.30 на трасі Свердловськ-Ровеньки в районі залізничної станції, невідомі особи, погрожуючи зброєю, відібрали його авто «Mitsubishi Pajero».

Як повідомлялося раніше, у Луганську бойовики вже почали виганяти городян з осель.