Боєць 51-ї бригади вчинив самогубство у військовому госпіталі

Юнак - 1987 року народження, родом з Ратнівського району на Волині, передає ТСН.

Через смерть бійця правоохоронці порушили кримінальну справу.

Зазначимо, що начальник Луцького військового госпіталю, військовий хірург Олександр Хоменко відмовився коментувати ситуацію.

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Зараз йдеться про те, що тіло солдата виявив лікар під час ранкового обходу. Боєць повернувся з зони АТО. Він проходив лікування в неврологічному відділенні.

Нагадаємо, за дорученням Порошенко 51-ю бригаду розформують.