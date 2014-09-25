Боєць 51-ї бригади вчинив самогубство у військовому госпіталі
03:25, 25 вересня 2014Суспільство
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Начальник Луцького міськвідділу міліції Ігор Муковоз розповів, що боєць 51-ї бригади Іван Т. вчинив самогубство у військовому госпіталі 24 вересня вночі.
Юнак - 1987 року народження, родом з Ратнівського району на Волині, передає ТСН.
Через смерть бійця правоохоронці порушили кримінальну справу.
Зазначимо, що начальник Луцького військового госпіталю, військовий хірург Олександр Хоменко відмовився коментувати ситуацію.
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Зараз йдеться про те, що тіло солдата виявив лікар під час ранкового обходу. Боєць повернувся з зони АТО. Він проходив лікування в неврологічному відділенні.
Нагадаємо, за дорученням Порошенко 51-ю бригаду розформують.
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